События

17:44 20.03.2018

Нардепа Бакулина ждут в Генпрокуратуре 5 апреля

Нардепа Бакулина ждут в Генпрокуратуре 5 апреля

Генеральная прокуратура Украины вызывает народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина 5 апреля в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном деле.

Согласно повестке о вызове Е.Бакулина, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, его вызывают на 10.00 5 апреля к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры С.Лукащуку.

В повестке также указано, что 19 марта составлено письменное сообщение о подозрении Е.Бакулина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Е.Бакулина.

Ранее Ю.Луценко сообщал, что Генпрокуратура расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Е.Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

16 февраля 2018 года генпрокурор проинформировал о подписании им представления в Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Е.Бакулину и направлении документа в парламент.

Ю.Луценко также сообщил, что Е.Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не появляется ни на заседании Верховной Рады, ни в Украине вообще. "Следствие в настоящее время не может установить его местонахождение", - отметил генпрокурор.

Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

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