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16:48 20.03.2018

Следствие рассматривает 5 версий в деле о гибели и.о. директора Николаевского аэропорта Волошина

Следствие рассматривает 5 версий в деле о гибели и.о. директора Николаевского аэропорта Волошина

 Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика, ветерана АТО Владислава Волошина, установлены лица, которые допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области во вторник.

В полиции подчеркнули, что рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать или опровергнуть каждую из них.

Назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы - судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая.

Кроме того, установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

Главное управление Нацполиции в Николаевской области подчеркивает, что расследование проходит тщательно и непредвзято.

Нацполиция также повторно обращается к гражданам, которые могут владеть какой-либо полезной для следствия информацией, обязательно сообщить ее в Следственное управление ГУНП в Николаевской области.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний исполняющий обязанности директора Николаевского аэропорта, летчик-герой В.Волошин.

Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

В январе 2018 года он стал исполняющим директора КП "Николаевский международный аэропорт".

В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

20 марта народные депутаты неформальной группы УДАР из фракции "Блока Петра Порошенко" обратились к генеральному прокурору Украины и министру внутренних дел с просьбой взять под личный контроль расследование гибели В.Волошина.

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