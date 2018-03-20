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14:08 20.03.2018

МИД Украины требует от России пустить консула к Сенцову

МИД Украины требует от России пустить консула к Сенцову

Министерство иностранных дел Украины требует от России предоставить доступ украинского консула к режиссеру Олегу Сенцову, незаконно удерживаемого в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области), сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья О.Сенцова, требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу #FreeSentsov", - написала она на своей странице в Твиттер во вторник.

Ранее сестра О.Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила от него письмо, в котором брат пишет об ухудшении здоровья.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала Н.Каплан на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года незаконно приговорил О.Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории аннексированного полуострова т.н. террористического сообщества.

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Интерфакс-Украина
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