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13:08 20.03.2018

Луценко допустил арест имущества предприятий Фирташа на более 500 млн грн

Луценко допустил арест имущества предприятий Фирташа на более 500 млн грн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении наложить арест на имущество предприятий, которые подозреваются в причастности к неуплате налогов компаниями, подконтрольными украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Ю.Луценко во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук напомнил, что департамент в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов подконтрольных Д.Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" с использованием ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

По его словам, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

"В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий", - сообщил генпрокурор.

Ранее в этот день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в рамках этого уголовного производства в понедельник, 19 марта, уже были проведены санкционированные обыски в офисах предприятий и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

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Интерфакс-Украина
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