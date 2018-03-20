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11:53 20.03.2018

Нардепы просят генпрокурора и главу МВД взять под личный контроль расследование гибели главы Николаевского аэропорта

Нардепы просят генпрокурора и главу МВД взять под личный контроль расследование гибели главы Николаевского аэропорта

Народные депутаты неформальной группы УДАР из фракции "Блока Петра Порошенко" просят генерального прокурора Украины и министра внутренних дел взять под личный контроль расследование гибели исполняющего обязанности генерального директора Николаевского аэропорта, участника АТО, военного летчика Владислава Волошина.

Соответствующее заявление зачитал с трибуны Верховной Рады народный депутат Давид Макарьян во вторник.

"В Николаеве в субботу произошла трагедия, погиб герой АТО, военный летчик Владислав Волошин. Глава Николаевской облгосадминистрации обратился к народным депутатам с просьбой взять расследование под свой контроль. Мы обращаемся к правоохранительным органам, к генеральному прокурору Украины Луценко Юрию Витальевичу, министру внутренних дел Арсену Борисовичу Авакову взять расследование этого дела под личный контроль и проинформировать об итогах расследования гибели народного героя", - заявил он.

Как сообщалось, что 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний исполняющий обязанности директора Николаевского аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.

Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

Николаевское издание "НикВести" сообщало, что В.Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

По данным издания, российские власти обвиняли В.Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый над Донбассом, однако эта версия была опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

В январе 2018 года он стал исполняющим директора КП "Николаевский международный аэропорт".

Как сообщила "Громадському" заместитель В.Волошина Алина Коротич, чиновники Николаевской ОГА заставляли его подписать незаконные документы по ремонту предприятия, начатому в 2017 году. По ее словам, В.Волошин не соглашался подписывать документы.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно, и поэтому он не соглашался", - отметила она.

В СМИ также была обнародована переписка В.Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

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Интерфакс-Украина
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