События

09:44 20.03.2018

Глава кинокомпании MGM Гэри Барбер уходит в отставку

MGM Holdings, материнская компания голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, неожиданно объявила о грядущей отставке CEO Гэри Барбера, руководящего компанией с 2010 года.

Как говорится в пресс-релизе MGM, компания начала поиски кандидатуры на пост CEO.

Отставка Г.Барбера стала неожиданностью для рынка, поскольку в октябре компания продлила его контракт до 2022 года.

Акции MGM неактивны в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 15%, до $5,73 млрд.

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