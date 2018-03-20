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08:45 20.03.2018

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 4 населенных пункта

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 4 населенных пункта

Состоянием на 7.00 вторника в двух областях Украины без электроснабжения остаются 4 населенных пункта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 20 марта остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая - 2, Луганская – 2", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В ГСЧС подчеркнули, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для расчистки дорог от Укравтодора привлечено: 1 тыс. 310 ед. тех. и 2 тыс. 616 чел., в том числе от Укравтодора 1 тыс. 449 ед. тех. и 1 тыс. 846 чел., от ДСНС 195 ед. тех. и 770 чел. в / с.

Вместе с тем, подразделениями ГСЧС проведена буксировка 686 автомобилей, оказана помощь 1 тыс. 32 гражданам.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", – добавили в ГСЧС.

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