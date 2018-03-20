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07:54 20.03.2018

Премьер Госсовета КНР заверил общественность в продолжении Китаем политики открытости

Премьер Госсовета КНР заверил общественность в продолжении Китаем политики открытости

Китай будет всемерно продолжать проводимую политику реформ и открытости для внешнего мира, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Открытость - базовая политика Китая. Если говорить о том, что в этой политике появились изменения, то эти изменения касаются только того, что дверь Китая будет открываться все шире", - сказал он на пресс-конференции по завершении сессии ВСНП.

Ли Кэцян подчеркнул, что "китайская экономика уже глубоко влилась в мировую экономику, закрыть двери (для внешнего мира - ИФ) - значит закрыть дорогу самим себе".

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Интерфакс-Украина
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