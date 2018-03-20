Детский лагерь "Виктория" закрыт, в суд направлено обвинение против двух должностных лиц ГСЧС

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт относительно двух должностных лиц ГУ ГСЧС в области по делу детского лагеря "Виктория", который после проверки закрыт, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области. Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ДСНС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Подчеркивается, что обвинительный акт относительно указанных лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, после проверки на месте трагедии, по ее результатам решением суда полностью остановлена деятельность детского лагеря "Виктория".

Также на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря.