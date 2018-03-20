События

07:39 20.03.2018

Детский лагерь "Виктория" закрыт, в суд направлено обвинение против двух должностных лиц ГСЧС

Детский лагерь "Виктория" закрыт, в суд направлено обвинение против двух должностных лиц ГСЧС

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт относительно двух должностных лиц ГУ ГСЧС в области по делу детского лагеря "Виктория", который после проверки закрыт, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области. Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ДСНС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Подчеркивается, что обвинительный акт относительно указанных лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, после проверки на месте трагедии, по ее результатам решением суда полностью остановлена деятельность детского лагеря "Виктория".

Также на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более 2 тыс. жителей Одесской области остаются без теплоснабжения

Боевики открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен военнослужащий ВСУ

Восстановлены четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса

В одесском аэропорту задержан организатор преступной группировки

Е-декларирование для общественных активистов следует отложить, считает Парубий

В Харькове пьяный водитель въехал в патрульный автомобиль, пострадали правоохранители

В ночь на 20 и 21 марта в Киеве изменят движение троллейбусы ночных маршрутов № 91н, № 92н, № 93Н

Посольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую манифестацию польских националистов

Могерини: политика ЕС для Украины имеет два раздела - поддержка суверенитета и территориальной целостности и поддержка реформ

Обязательная подача е-деклараций членами антикоррупционных организаций угрожает существованию Киевской школы экономики

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай поддерживает все меры, которые ведут к денуклеаризации Корейского полуострова

Премьер Госсовета КНР заверил общественность в продолжении Китаем политики открытости

Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Британская полиция вновь заявила о предстоящих "многих месяцах" расследования отравления Скрипаля

Актриса из "Секса в большом городе" Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

Генпрокуратура не выявила нарушений в работе "Новой пошты" в ходе обыска ее офисов

Движение по Московскому мосту и путепроводу через Набережную Славутича во вторник днем частично ограничат

ЕС ждет объяснений Москвы по делу Скрипаля - Могерини

Савченко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Луценко к дисциплинарной ответственности

Начались торги по закупке работ по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА