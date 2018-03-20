События

06:40 20.03.2018

Боевики открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен военнослужащий ВСУ

Боевики открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен военнослужащий ВСУ

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На донецком направлении из стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

"На луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере", – добавили в пресс-центре.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более 2 тыс. жителей Одесской области остаются без теплоснабжения

Детский лагерь "Виктория" закрыт, в суд направлено обвинение против двух должностных лиц ГСЧС

Восстановлены четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса

В одесском аэропорту задержан организатор преступной группировки

Е-декларирование для общественных активистов следует отложить, считает Парубий

В Харькове пьяный водитель въехал в патрульный автомобиль, пострадали правоохранители

В ночь на 20 и 21 марта в Киеве изменят движение троллейбусы ночных маршрутов № 91н, № 92н, № 93Н

Посольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую манифестацию польских националистов

Могерини: политика ЕС для Украины имеет два раздела - поддержка суверенитета и территориальной целостности и поддержка реформ

Обязательная подача е-деклараций членами антикоррупционных организаций угрожает существованию Киевской школы экономики

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай поддерживает все меры, которые ведут к денуклеаризации Корейского полуострова

Премьер Госсовета КНР заверил общественность в продолжении Китаем политики открытости

Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Британская полиция вновь заявила о предстоящих "многих месяцах" расследования отравления Скрипаля

Актриса из "Секса в большом городе" Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

Генпрокуратура не выявила нарушений в работе "Новой пошты" в ходе обыска ее офисов

Движение по Московскому мосту и путепроводу через Набережную Славутича во вторник днем частично ограничат

ЕС ждет объяснений Москвы по делу Скрипаля - Могерини

Савченко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Луценко к дисциплинарной ответственности

Начались торги по закупке работ по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА