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05:39 20.03.2018

Восстановлены четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса

Суд удовлетворил иск военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины, благодаря чему были восстановлены четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Благодаря принципиальной позиции военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины, обеспечено реальное исполнение постановления Одесского апелляционного хозяйственного суда по делу по иску военной прокуратуры в интересах 72 отдельной механизированной бригады по обязательству одного из госпредприятий оборонной промышленности провести ремонт боевой техники", – написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник.

А.Лысенко уточнил, что приговором Белоцерковского горрайонного суда Киевской области установлен факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей военнослужащим, который отвечал за контроль выполнения ремонтных работ.

"В результате небрежности указанного военнослужащего, подписанным актом технической приемки четырех образцов боевой техники ПВО были безосновательно включены работы, которые фактически ремонтным предприятием не выполнялись, в связи с чем государству нанесен ущерб на общую сумму 266 тыс. грн. При этом боевая техника должным образом восстановлена ни была", – подчеркнул спикер.

Он добавил, что во исполнение решения суда одним из государственных предприятий проведен ремонт и полностью восстановлено боеспособность четырех зенитных пушечно-ракетных комплекса, которые сейчас возвращены в воинскую часть.

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