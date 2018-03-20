События

04:35 20.03.2018

Британская полиция вновь заявила о предстоящих "многих месяцах" расследования отравления Скрипаля

Скотленд-Ярд в понедельник выпустил очередную обновленную информацию по расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в заявлении говорится, что расследование, скорее всего, займет "многие месяцы".

"Это одно из самых крупных и сложных расследований, которым занимается британское антитеррористическое отделение полиции... Расследование с высокой долей вероятности займет многие месяцы", - заявила полиция.

Согласно документу, оперативные действия продолжаются в Солсбери, точное время их завершения определить невозможно. В ходе расследования специалисты осмотрели "открытые пространства, коммерческую и жилую собственность и средства передвижения". Исследования проводятся с поддержкой со стороны международных партнеров, отмечает полиция.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что в военную научно-техническую лабораторию "Портон-даун" прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Над делом работают 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, им помогают различные эксперты. За время расследования полиция приняла показания 400 свидетелей по делу, а также продолжает просмотр 4 тыс. часов видеозаписей и анализ 800 вещественных доказательств.

В конце прошлой недели полиция Великобритании уже заявляла, что расследование "вероятно, продлится недели, если не месяцы".

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Полиция Великобритании расследует инцидент как покушение на убийство.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС ждет объяснений Москвы по делу Скрипаля - Могерини

Эксперты ОЗХО приступили к работе в Солсбери по "делу Скрипаля"

Мэй заявила о наличии у России мотива и намерения отравить Скрипалей

Совет ЕС указал на вероятность причастности России к "делу Скрипаля"

Британские парламентарии хотят обязать россиян отчитаться за недвижимость в стране

Совет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией

Климкин предложил трудоустроить в Киеве высланных из РФ дипломатов

Полиция задержала в Одессе членов ОПГ, похищавших людей ради крупных выкупов

Москва высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность в РФ Британского совета

Работу следственных подразделений организуют согласно изменениям в УПК

ПОСЛЕДНЕЕ

В одесском аэропорту задержан организатор преступной группировки

Е-декларирование для общественных активистов следует отложить, считает Парубий

Актриса из "Секса в большом городе" Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

В Харькове пьяный водитель въехал в патрульный автомобиль, пострадали правоохранители

В ночь на 20 и 21 марта в Киеве изменят движение троллейбусы ночных маршрутов № 91н, № 92н, № 93Н

Посольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую манифестацию польских националистов

Могерини: политика ЕС для Украины имеет два раздела - поддержка суверенитета и территориальной целостности и поддержка реформ

Обязательная подача е-деклараций членами антикоррупционных организаций угрожает существованию Киевской школы экономики

Генпрокуратура не выявила нарушений в работе "Новой пошты" в ходе обыска ее офисов

Движение по Московскому мосту и путепроводу через Набережную Славутича во вторник днем частично ограничат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА