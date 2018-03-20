Британская полиция вновь заявила о предстоящих "многих месяцах" расследования отравления Скрипаля

Скотленд-Ярд в понедельник выпустил очередную обновленную информацию по расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в заявлении говорится, что расследование, скорее всего, займет "многие месяцы".

"Это одно из самых крупных и сложных расследований, которым занимается британское антитеррористическое отделение полиции... Расследование с высокой долей вероятности займет многие месяцы", - заявила полиция.

Согласно документу, оперативные действия продолжаются в Солсбери, точное время их завершения определить невозможно. В ходе расследования специалисты осмотрели "открытые пространства, коммерческую и жилую собственность и средства передвижения". Исследования проводятся с поддержкой со стороны международных партнеров, отмечает полиция.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что в военную научно-техническую лабораторию "Портон-даун" прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Над делом работают 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, им помогают различные эксперты. За время расследования полиция приняла показания 400 свидетелей по делу, а также продолжает просмотр 4 тыс. часов видеозаписей и анализ 800 вещественных доказательств.

В конце прошлой недели полиция Великобритании уже заявляла, что расследование "вероятно, продлится недели, если не месяцы".

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Полиция Великобритании расследует инцидент как покушение на убийство.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.