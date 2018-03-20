В одесском аэропорту задержан организатор преступной группировки

В одесском аэропорту задержан иностранец, который находился в международном розыске по линии Интерпола за организацию преступной группировки, сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в одесском аэропорту, во время оформления пассажиров рейса, прибывших из Стамбула, пограничники обнаружили и задержали гражданина Турции. 41-летний правонарушитель находился в международном розыске по линии Интерпола", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Пограничники установили, что задержанный разыскивался в Черногории для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступления (организация преступной группировки).

"О факте задержания проинформировано Укрбюро Интерпола. Иностранец передан представителям Национальной полиции", – добавили в Госпогранслужбе.