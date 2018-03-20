События

00:50 20.03.2018

В Харькове пьяный водитель въехал в патрульный автомобиль, пострадали правоохранители

В Харькове пьяный водитель въехал в патрульный автомобиль, пострадали правоохранители

В Харькове пьяный правонарушитель, скрываясь от преследования, въехал в полицейскую машину, двое правоохранителей госпитализированы, сообщает dtp.kiev.ua.

"Автомобиль, совершивший ДТП, скрываясь с места происшествия, въехал в полицейскую машину, Toyota Prius. Водитель, совершивший наезд, находился в нетрезвом состоянии", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в ночь на вторник.

В информации подчеркивается, что у одного из правоохранителей сотрясение головного мозга. Пострадавшие сотрудники полиции доставлены в больницу.

Также сообщается, что в машине правонарушителя находились женщина и трехлетний ребенок.

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Интерфакс-Украина
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