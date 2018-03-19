События

19:04 19.03.2018

ЕС ждет объяснений Москвы по делу Скрипаля - Могерини

ЕС ждет объяснений Москвы по делу Скрипаля - Могерини

Страны-члены Евросоюза полностью разделяют позицию Великобритании по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы выражаем поддержку и солидарность с Великобританией (относительно дела Скрипаля - ИФ), а также ожидаем от России объяснений по вопросам, адресованным ей со стороны как Великобритании, так и международного сообщества", - сказала Ф.Могерини, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов. Москва отвергает все обвинения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Эксперты ОЗХО приступили к работе в Солсбери по "делу Скрипаля"

Мэй заявила о наличии у России мотива и намерения отравить Скрипалей

Совет ЕС указал на вероятность причастности России к "делу Скрипаля"

Совет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией

Лондонский дом художника Джона Констэбля выставлен на продажу за $5,6 млн

Москва высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность в РФ Британского совета

Газ, которым отравлен Скрипаль, был спрятан в багаже его дочери перед вылетом из Москвы

Россия ответственна за отравление Скрипаля – Трамп

Британский министр обороны: "России может отойти и заткнуться"

Борис Джонсон заявил о неоспоримых доказательствах причастности РФ к отравлению Скрипаля

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура не выявила нарушений в работе "Новой пошты" в ходе обыска ее офисов

Движение по Московскому мосту и путепроводу через Набережную Славутича во вторник днем частично ограничат

Савченко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Луценко к дисциплинарной ответственности

Начались торги по закупке работ по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ

В зоне АТО в понедельник не зафиксировано обстрелов позиций украинских военных

Более полусотни населенных пунктов остаются обесточенными в Украине

В Запорожье сошел с рельсов трамвай и перевернулся автобус

И.о. гендиректора Николаевского аэропорта назначен заместитель

Трое подростков, из шалости обстрелявшие рейсовый автобус, предстанут перед судом

В Запорожье перевернулась "маршрутка": есть пострадавшие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА