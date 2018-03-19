События

18:51 19.03.2018

Савченко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Луценко к дисциплинарной ответственности

Савченко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Луценко к дисциплинарной ответственности

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что подала дисциплинарную жалобу на генерального прокурора Украины Юрия Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию в связи с его заявлениями.

"Сегодня мной была подана дисциплинарная жалоба на генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Нардеп отметила, что любой прокурор, в том числе без специального юридического образования, при выполнении своих служебных обязанностей должен соблюдать принцип презумпции невиновности.

"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности", - сообщила Н.Савченко.

Также, по ее словам, она в понедельник подала президенту Украины Петру Порошенко жалобу на нарушение присяги генеральным прокурором Украины.

"Так, генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства", - заявляет Н.Савченко.

Она проинформировала, что в жалобе к президенту Украины просит подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Ю.Луценко с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора.

Н.Савченко также обнародована на своей странице в соцсети соответствующие копии указанных документов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Никто из депутатов не видел оружия у Савченко в Раде в четверг

Савченко готова вернуть Порошенко "Золотую звезду" Героя Украины

Многие нардепы приходят в здание Рады с оружием, утверждает Н.Савченко

Депутаты от "Народного фронта" обсуждали с Савченко в четверг только ее обвинения в адрес Парубия

Савченко покинула заседание Рады после разговора с ней парламентариев

ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса

Савченко готова к проверке на детекторе лжи и извинилась за обвинения Парубия

Савченко вышла после допроса в СБУ

Генпрокурор внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко

Савченко: Дела Майдана не будут раскрыты из-за препятствования со стороны представителей власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура не выявила нарушений в работе "Новой пошты" в ходе обыска ее офисов

Движение по Московскому мосту и путепроводу через Набережную Славутича во вторник днем частично ограничат

ЕС ждет объяснений Москвы по делу Скрипаля - Могерини

Начались торги по закупке работ по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ

В зоне АТО в понедельник не зафиксировано обстрелов позиций украинских военных

Более полусотни населенных пунктов остаются обесточенными в Украине

В Запорожье сошел с рельсов трамвай и перевернулся автобус

И.о. гендиректора Николаевского аэропорта назначен заместитель

Трое подростков, из шалости обстрелявшие рейсовый автобус, предстанут перед судом

В Запорожье перевернулась "маршрутка": есть пострадавшие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА