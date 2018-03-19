Савченко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Луценко к дисциплинарной ответственности

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что подала дисциплинарную жалобу на генерального прокурора Украины Юрия Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию в связи с его заявлениями.

"Сегодня мной была подана дисциплинарная жалоба на генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Нардеп отметила, что любой прокурор, в том числе без специального юридического образования, при выполнении своих служебных обязанностей должен соблюдать принцип презумпции невиновности.

"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности", - сообщила Н.Савченко.

Также, по ее словам, она в понедельник подала президенту Украины Петру Порошенко жалобу на нарушение присяги генеральным прокурором Украины.

"Так, генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства", - заявляет Н.Савченко.

Она проинформировала, что в жалобе к президенту Украины просит подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Ю.Луценко с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора.

Н.Савченко также обнародована на своей странице в соцсети соответствующие копии указанных документов.