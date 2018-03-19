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18:26 19.03.2018

Начались торги по закупке работ по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ

Начались торги по закупке работ по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ

В понедельник, 19 марта, состоялись первые торги по закупке работ по строительству жилых комплексов для размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту.

"Таким образом, дан старт реализации самого масштабного в истории нашего государства проекта строительства для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины в понедельник вечером.

Процедуры осуществлялись с использованием электронной системы закупок "ProZorro" в соответствии с законами Украины "О публичных закупках" и "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны" на основании разработанной в Министерстве обороны типовой документации.

Первые торги, на которые вышли заинтересованные строительные организации, касались строительства зданий казарм улучшенной планировки в одном из военных городков в городе Броды на Львовщине.

В Минобороны напомнили, что на реализацию проекта строительства 184 жилых комплексов для ВСУ предусмотрено финансовый ресурс в сумме 2,6млрд грн, с учетом средств на восстановление внешних инженерных сетей для подключения жилых комплексов.

Финансирование работ будет осуществляться следующим образом: 1,0 млрд грн - по специальному фонду за счет средств, поступивших в Минобороны от реализации конфискованного имущества; 1,6млрд грн - по общему фонду Минобороны Украины.

"Строительство жилых комплексов для контрактников будет осуществляться на территориях военных городков почти по всей территории Украины - в 21 области. Планируется построить 184 зданий общей численностью 23 тыс. койкомест. Приглашаем строительные организации принять участие в процедуре закупок на строительство указанных жилых комплексов и сделать свой вклад в развитие инфраструктуры Вооруженных сил Украины", - призвали в оборонном ведомстве.

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