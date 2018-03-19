События

18:16 19.03.2018

Более полусотни населенных пунктов остаются обесточенными в Украине

Более полусотни населенных пунктов остаются обесточенными в Украине

По состоянию на 17.00 понедельника, 19 марта, опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, небольшой снег идет в Донецкой и Ивано-Франковской областях, однако 59 населенных пунктов в 7 областях страны остаются обесточенными.

"Остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 7 областях (Днепропетровская - 16, Донецкая - 16, Запорожская - 16 Николаевская - 4, Одесская - 4, Херсонская - 2 и Кировоградская - 1)", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Вместе с тем, движение транспорта на автомобильных дорогах страны обеспечено. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Укравтодора привлечены 2 тыс. 479 человек и 1 тыс. 923 единиц техники.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

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Интерфакс-Украина
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