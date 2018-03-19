И.о. гендиректора Николаевского аэропорта назначен заместитель

Исполняющим обязанности генерального директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" назначен заместитель директора предприятия Дмитрий Денисенко.

Как сообщает николаевский портал "НикВести", Д.Денисенко уже представлен коллективу аэропорта.

По информации "НикВестей", на должность и.о. гендиректора аэропорта планировалось назначить Андрея Максименко, который ранее занимал должность начальника управления ифраструктуры Николаевской ОГА, а недавно был назначен руководителем Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний исполняющий обязанности директора Николаевского аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.

Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

"НикВести" сообщали", что В.Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

По данным издания, российские власти обвиняли В.Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый над Донбассом, однако эта версия была опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

"Супруга и Владислав родом из Луганской области. Вместе с двумя детьми в Николаеве они жили на съемной квартире. Как отметил собеседник издания в Нацполиции, супруга сообщила, что в последние дни Владислав был замкнут и говорил о неприятностях на работе", - пишет "Преступности.НЕТ"

В январе 2018 года он стал исполняющим директора КП "Николаевский международный аэропорт".

Как сообщила "Громадському" заместитель В.Волошина Алина Коротич, чиновники Николаевской ОГА заставляли его подписать незаконные документы по ремонту предприятия, начатому в 2017 году. По ее словам, В.Волошин не соглашался подписывать документы.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно, и поэтому он не соглашался", - отметила она.

В СМИ также была обнародована переписка В.Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.