Трое подростков, из шалости обстрелявшие рейсовый автобус, предстанут перед судом

Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении трех несовершеннолетних (двух 15-летних и одного 16-летнего), подозреваемых в обстреле рейсового автобуса на автодороге Харьков-Волчанск.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Харьковской области, подросткам инкриминируется ч.2 ст.296 (хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью и исключительным цинизмом, совершенное группой лиц) УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что подростки сняли шлагбаум, который перекрывал въезд в лес, и перегородили им проезд на автодороге. Водитель пассажирского автобуса был вынужден сбросить скорость и начал объезжать шлагбаум. В это время один из подростков выстрелом из винтовки Crosman 2100 classic разбил боковое пассажирское стекло автобуса. Оружие было заряжено металлическими пулями.

"По словам несовершеннолетнего, оружие и боеприпасы он нашел накануне в лесу. Согласно заключению экспертов, оно не относится к категории огнестрельного оружия, а является пневматической однозарядной пружинно-поршневой винтовкой. Объясняя мотивы своего поступка ребята рассказали, что им просто было скучно и они таким образом решили пошалить", - говорится в сообщении.