В Запорожье перевернулась "маршрутка": есть пострадавшие

В городе Запорожье водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и трое пассажиров получили телесные повреждения, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области и добавляет, что по данному факту открыто уголовное производство.

"19 марта в 13:46 водитель маршрутного такси 1962 года рождения на улице Днепровское шоссе в городе Запорожье при осуществлении обгона не справился с управлением. В результате микроавтобус перевернулся. В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров: две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.