События

17:59 19.03.2018

В Запорожье перевернулась "маршрутка": есть пострадавшие

В Запорожье перевернулась "маршрутка": есть пострадавшие

В городе Запорожье водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и трое пассажиров получили телесные повреждения, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области и добавляет, что по данному факту открыто уголовное производство.

"19 марта в 13:46 водитель маршрутного такси 1962 года рождения на улице Днепровское шоссе в городе Запорожье при осуществлении обгона не справился с управлением. В результате микроавтобус перевернулся. В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров: две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Запорожье сошел с рельсов трамвай и перевернулся автобус

В Запорожский ожоговый центр поступили трое шахтеров, пострадавших в результате пожара на шахте ЗЖРК

В Запорожье в ДТП пострадало четыре человека, в том числе ребенок

В управлении Запорожской ОГА проходят обыски по подозрению в хищении более 3 млн грн

Двое рыбаков под Запорожьем несколько часов дрейфовали на отколовшейся льдине

В результате выкатки самолета за пределы ВПП в Запорожье никто не пострадал

Двое жителей Запорожья пересылали по почте метадон, спрятанный в мягких игрушках

В первые три дня весны в Запорожье из-за непогоды закроют все школы

В Запорожье без водоснабжения осталось 9 улиц и промышленная зона

В Запорожской области с 27 февраля до конца недели ожидаются сильные вьюги и сильный мороз - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Савченко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Луценко к дисциплинарной ответственности

Начались торги по закупке работ по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ

В зоне АТО в понедельник не зафиксировано обстрелов позиций украинских военных

Более полусотни населенных пунктов остаются обесточенными в Украине

И.о. гендиректора Николаевского аэропорта назначен заместитель

Трое подростков, из шалости обстрелявшие рейсовый автобус, предстанут перед судом

В суде по делу Кернеса объявлен перерыв до 26 марта

Бойкотом незаконных выборов президента РФ жители Крыма продемонстрировали всему миру верность Украине - Чубаров

Генпрокурор и представитель "Новой пошты" договорились сотрудничать для минимизации рисков переправки запрещенных товаров

В Израиле задержан сотрудник генконсульства Франции по подозрению в контрабанде оружия палестинцам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА