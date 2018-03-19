События

17:35 19.03.2018

Бойкотом незаконных выборов президента РФ жители Крыма продемонстрировали всему миру верность Украине - Чубаров

Бойкотом незаконных выборов президента РФ жители Крыма продемонстрировали всему миру верность Украине - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из партии "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров выразил благодарность гражданам Украины, проживающим в оккупированном Крыму, за бойкотирование незаконных выборов президента России, которые прошли 18 марта 2018 года.

"Впечатлен смелостью каждого из вас – сотен тысяч крымских татар, украинцев, людей других национальностей, проживающих в Крыму. Своим открыто провозглашенным бойкотом незаконных выборов, организованных российской оккупационной властью на территории временно оккупированного Крыма, вы продемонстрировали всему миру наличие собственного достоинства и верности своей стране – Украине", - написал Р.Чубаров на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он отметил, что проявленное жителями оккупированного Крыма гражданское мужество в условиях российской оккупации отмечаю многие правительства, и это "вдохновляет политиков на действия, которые должны восстановить государственный суверенитет Украины над Крымом".

"Меджлис крымскотатарского народа с благодарностью отмечает тотальное неучастие крымских татар в незаконных выборах 18 марта 2018 года, организованных в Крыму российскими оккупантами. От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю благодарность сотням тысячам граждан Украины, которые проживают в Крыму и не позволяют российским оккупантам втягивать себя в осуществляемые ими преступные действия", - отметил Р.Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что "Крым будет освобожден от российских оккупантов. Крыму доложен быт и будет предоставлен статус крымскотатарской автономии в составе независимой Украины".

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Интерфакс-Украина
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