Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

Во вторник, 20 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой данные Укргидрометцентра.

"Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза", - говорится в сообщении.

В среду и в четверг, 21 и 22 марта, в Киеве будет облачно с прояснениями. 21 марта ночью умеренный, днем небольшой снег, 22 марта без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2 ° мороза.

В пятницу и в субботу, 23 и 24 марта, в столице без осадков. Температура ночью 9-11° мороза, днем около 0 °.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу… во время гололедицы", - говорится в сообщении.