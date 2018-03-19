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14:41 19.03.2018

В Одессе оператор телефонной связи уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами

В Одессе оператор телефонной связи уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи, сотрудничавшего с российскими спецслужбами, сообщает Управление СБУ в Одесской области.

"Правоохранители установили, что собственник компании, который является гражданином РФ, давал указание сотрудникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс", - сообщает облуправление СБУ на своей странице в соцсети Facebook.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики отдельных районов Луганской области свободно общались между собой и своими российскими кураторами, а спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались услугами этого оператора.

В сообщении отмечается, что во время обысков в офисе, технических помещениях оператора и по месту проживания собственника сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривень, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

"Правоохранители изъяли переписку и документы, которые подтверждают предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничестве с ФСБ РФ. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса гражданин России уведомлен о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщают в облуправлении спецслужбы.

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Интерфакс-Украина
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