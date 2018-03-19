Гелетей призывает Раду принять закон, который позволит сотрудникам УГО проверять депутатов на наличие оружия
Руководитель Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей надеется, что украинский парламент примет изменения, позволяющие его сотрудникам проверять народных депутатов на предмет наличия оружия и других опасных предметов, которые они могут пронести в здание парламента.
"Такие изменения уже готовятся. Соответствующее письмо мы направили в адрес председателя Верховной Рады. Но я знаю мнение многих народных депутатов, которые высказываются именно за такие изменения в законодательстве, поскольку каждый должен ощущать себя на рабочем месте безопасно", - сказал В.Гелетей журналистам в понедельник в Киеве.
Он отметил, что в настоящее время представители УГО не имеют права досматривать народных депутатов.
"Мы просим Верховную Раду расширить наши полномочия, и я обратился с письмом к руководству Верховной Рады, чтобы сделали изменения в соответствующие законодательные акты", - подчеркнул В.Гелетей.
По его словам, представители УГО должны иметь право досматривать и народных депутатов, а оружие, в случае если у них оно есть, оставлять в специально предназначенных сейфах.
Руководитель УГО напомнил, что с 2005 года существует постановление, которое запрещает проносить в здание Верховной Рады оружие и другие опасные предметы, и сдавать их охране, однако механизма для выполнения этого постановления нет. "Но если нет механизма контроля за выполнением этого постановления, то они (народные депутаты – ИФ) практически делают все, что огни хотят. Надо дать возможность военнослужащим Управления государственной охраны проводить осмотр и проверку, также как это проводится в аэропортах", - сказал он.
В.Гелетей также отметил, что необходимо законодательно разрешить использовать для осмотра и проверки специальные технические средства, которые есть в распоряжении УГО.