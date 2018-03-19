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11:14 19.03.2018

Новая Каледония проведет референдум о независимости от Франции

Новая Каледония проведет референдум о независимости от Франции

Конгресс Новой Каледонии в понедельник большинством голосов утвердили проведение 4 ноября референдума о независимости от Франции, сообщает радиостанция "Эроп-1".

За референдум проголосовали 38 депутатов, против -14, еще двое воздержались.

Референдум будет организован в рамках соглашения Нумеа, которое предполагает постепенный переход местным властям контроля за рядом сфер жизни, за исключением вопросов, связанных с обороной, безопасностью, правосудия и валюты. Оно было подписано в 1998 году.

Текст документа о референдуме был разработан движениями "Канакский социалистический фронт национального освобождения" и "Национальный союз за независимость".

Новая Каледония - заморская территория Франции, расположенная в Тихом океане. В 1998 году на архипелаге уже проходил референдум о независимости, тогда местные жители не поддержали инициативу политиков.

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