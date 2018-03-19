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10:52 19.03.2018

Совет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией

Совет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией

Совет ЕС выразит солидарность с Украиной и Великобританией в связи с действиями России, заявил в понедельник министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс перед началом заседания в Брюсселе Совета на уровне глав МИД.

"Четыре года спустя после аннексии Крыма и на следующий день после президентских выборов (в России - ИФ) мы должны одновременно показать нашу солидарность с Украиной, что было сделано сегодня утром во время встречи с (главой МИД Украины - ИФ) Павлом Климкиным, но также показать нашу солидарность с Великобританией, надеясь, что российский президент согласится конкретно и открыто, прозрачным образом участвовать в расследовании событий, которые произошли в Солсбери", - сказал Д.Рейндерс.

"Это чрезвычайно серьезно: использовать химическое оружие, как это было в случае данного драматического инцидента", - добавил глава МИД Бельгии, говоря об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Одним из центральных вопросов совещания министров иностранных дел в понедельник является Украина. Кроме того, глава МИД Великобритании Борис Джонсон проинформирует Совет ЕС об инциденте в Солсбери.

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