События

08:10 19.03.2018

В Украине из-за непогоды продолжают оставаться обесточенными 129 населенных пунктов

В связи со сложными погодными условиями в ночь на понедельник обесточенными продолжают оставаться 129 населенных пунктов в 7 областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17 Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская – 2", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Также в ГСЧС подчеркнули об обеспечении движения автомобильного транспорта на автодорогах.

Для расчистки дорог от Укравтодора привлечено 1 тыс. 120 ед. техники и 1 тыс. 470 человек.

Подразделения ГСЧС провели буксировку 308 ед. автотранспортных средств, оказали помощь 483 гражданам

Отмечается, что аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ, один военный получил травму

Пограничники задержали контрабандные сигареты на сумму 900 тыс. грн на границе с РФ

Климкин предложил трудоустроить в Киеве высланных из РФ дипломатов

В Харьковской области задержан убийца 68-летней пенсионерки

Правоохранители в "Борисполе" задержали двух таможенников за взятку

Из-за возгорания проводки в жилом доме в Броварах произошел пожар, пострадавших нет

Пикет под Генконсульством РФ в Харькове закончился без нарушений общественного порядка

Во Львове акция правых партий возле Генконсульства РФ прошла без нарушений

Полиция завершила проверку территории вокруг российского генконсульства в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Facebook вынуждена объясняться, как сторонняя компания получила доступ к данным о миллионах пользователей

Дальний беспилотник-разведчик ВВС США совершил серию подлетов к границам РФ в ходе выполнения задания над Донбассом

И.о. директора Николаевского аэропорта Волошин застрелился

Боевики один раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

Акции протеста прошли по всей Украине без серьезных нарушений порядка

Активисты завершили пикет дома Порошенко в Козине, но пообещали приехать снова

Двое участников митинга на Майдане Независимости в Киеве задержаны

Активисты приехали к дому Порошенко в Козине и требуют его отставки

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

В Хельсинки запланированы американо-северокорейские консультации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА