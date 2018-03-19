События

06:27 19.03.2018

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ, один военный получил травму

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ, один военный получил травму

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил травму, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в понедельник утром.

В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

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Интерфакс-Украина
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