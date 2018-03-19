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05:37 19.03.2018

Пограничники задержали контрабандные сигареты на сумму 900 тыс. грн на границе с РФ

Пограничники задержали контрабандные сигареты на сумму 900 тыс. грн на границе с РФ

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины обнаружили партию контрабандных сигарет иностранного производства в пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Проверяя информацию от сотрудников оперативного подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, общая обзорная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ обнаружила более 50 ящиков с табачными изделиями. Товар найдено во время пересмотра уже после таможенного оформления в грузовом автомобиле "МАН" украинской регистрации, следовавшего на выезд с территории Украины. Сигареты "Marbet" без акцизных марок были спрятаны в конструктивных особенностях полуприцепа транспортного средства, а именно в специально изготовленном тайнике в двойном днище", – говорится в сообщении.

На настоящее время правоохранители изъяли 26 тыс. пачек сигарет и транспортное средство и составили протокол о нарушении таможенных правил. Общая сумма оценки составляет более 900 тыс. грн.

Кроме того правоохранители направили сообщение о совершении противоправного деяния по статье Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" в Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Харьковской области.

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Интерфакс-Украина
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