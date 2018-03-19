События

03:31 19.03.2018

В Харьковской области задержан убийца 68-летней пенсионерки

В Харьковской области задержан убийца 68-летней пенсионерки

В Золочевском районе Харьковской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину за убийство 68-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"17 марта в дежурную часть поступило сообщение от жительницы села Феськи. Женщина заявила о том, что обнаружила на соседнем дворе тело хозяйки дома", – сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что полицейские разоблачили в совершении преступления 31-летнего ранее судимого местного жителя.

"Мужчина признался в содеянном и рассказал, что несколько дней помогал 68-летней пенсионерке расчищать двор от снега. Однажды он увидел, как почтальон принес пенсию старушке. Тогда злоумышленник решил отобрать у женщины деньги. Он напал на пенсионерку с ножом, но та выбила из его рук оружие. Тогда мужчина схватил лопату и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Злоумышленник забрал деньги i убежал", – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователь открыл уголовные производства по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

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