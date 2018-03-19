События

00:38 19.03.2018

Из-за возгорания проводки в жилом доме в Броварах произошел пожар, пострадавших нет

Из-за возгорания проводки в жилом доме в Броварах произошел пожар, пострадавших нет

В Броварах на ул.Плеханова из-за неисправной проводки в жилом доме произошел пожар, сообщил интернет-портал dtp.kiev.ua.

"На улице Плеханова загорелся жилой дом. По предварительной информации, причина возгорания – неисправность проводки. К счастью, никто не пострадал. Молодые ребята вынесли из дома бабушку и её 90-летнюю маму", – говорится в сообщении.

На места происшествия работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что пожар до сих пор не ликвидирован, спасатели в настоящее время продолжают работы по тушению. На месте находятся четыре пожарных машины.

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