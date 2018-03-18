Пикет под Генконсульством РФ в Харькове закончился без нарушений общественного порядка

Активисты ВО "Свобода", Правого сектора и Нацкорпуса закончили пикет Генконсульства Российской Федерации, который начался в 8:00 в воскресенье.

Как сообщили в отделе массовых коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, акция прошла мирно, какие-либо правонарушения в ходе ее проведения не зафиксированы.

По оценкам полиции, количество участников акции в течение дня колебалось от 20 до 50 человек. В полиции затруднились сказать, сколько человек хотели проголосовать, отметил лишь что их было "очень немного". Никто из желавших проголосовать, кроме дипработников, на территорию консульства допущен не был.