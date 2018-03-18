События

21:20 18.03.2018

Пикет под Генконсульством РФ в Харькове закончился без нарушений общественного порядка

Активисты ВО "Свобода", Правого сектора и Нацкорпуса закончили пикет Генконсульства Российской Федерации, который начался в 8:00 в воскресенье.

Как сообщили в отделе массовых коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, акция прошла мирно, какие-либо правонарушения в ходе ее проведения не зафиксированы.

По оценкам полиции, количество участников акции в течение дня колебалось от 20 до 50 человек. В полиции затруднились сказать, сколько человек хотели проголосовать, отметил лишь что их было "очень немного". Никто из желавших проголосовать, кроме дипработников, на территорию консульства допущен не был.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львове акция правых партий возле Генконсульства РФ прошла без нарушений

Полиция завершила проверку территории вокруг российского генконсульства в Одессе

Боевики один раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

В Киеве временно изменены маршруты общественного транспорта, который курсировал по Воздухофлотскому проспекту

Доступ к российскому посольству в Одессе перекрыли сотрудники полиции

Националисты пикетируют здание генконсульства РФ в Харькове

Посольство РФ в Киеве пикетируют националисты, Воздухофлотский проспект частично перекрыт правоохранителями

В России утверждают, что Киев нарушит международные обязательства, блокируя голосование россиян в Украине

Киберполиция разоблачила ОПГ занимавшуюся создании сайтов для продажи несуществующих автозапчастей

За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

И.о. директора Николаевского аэропорта Волошин застрелился

Акции протеста прошли по всей Украине без серьезных нарушений порядка

Активисты завершили пикет дома Порошенко в Козине, но пообещали приехать снова

Двое участников митинга на Майдане Независимости в Киеве задержаны

Активисты приехали к дому Порошенко в Козине и требуют его отставки

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

В Хельсинки запланированы американо-северокорейские консультации

Участники акции за разрыв дипотношений с РФ забросали подъезды к российскому консульству в Киеве яйцами и зеленкой

Акция за разрыв дипотношений с РФ проходит у российского консульства в Киеве

Митинг на Майдане Независимости завершился, активисты разобрали металлические конструкции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА