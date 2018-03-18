События

19:46 18.03.2018

Полиция завершила проверку территории вокруг российского генконсульства в Одессе

Полиция завершила проверку территории вокруг Генерального консульства России в Одессе, сообщила пресс-служба областного главка.

"В результате обследования здания Генерального консульства Российской Федерации и территории Аркадии взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено", - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе жизни граждан) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, сообщение о минировании поступило в полицию около 8 утра. Позже полиция сообщила о том, что проверка сообщения завершилась безрезультатно. Но спустя короткое время пресс-служба облполиции уточнила, что проверка продолжается.

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Интерфакс-Украина
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