События

16:12 18.03.2018

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

Премьер-министр Молдовы Павел Филип собрал в воскресенье экстренное заседание правительства в связи с разбушевавшейся в стране непогодой. Ночью прошел ледяной дождь, а с раннего утра всю республику накрыло снегопадом.

Начальник Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Михаил Харабаджиу отметил, что особенно метет в северных районах. Местами снежный покров уже достигает 25-ти сантиметров.

"Непогода создаёт проблемы, но ситуация не критичная. Необходимости в создании национального кризисного центра нет. Мы должны, во-первых, подробно информировать граждан, чтобы все знали, какова ситуация. Второе: ближе к вечеру в часы пик на улицах города должно быть больше полицейских, готовых помогать людям в критических ситуациях", - сказал П.Филип.

М.Харабаджиу заверил, что "ситуация под контролем, а службы готовы оперативно реагировать на вызовы".

"Утром было более десяти аварий на линиях электропередачи. К настоящему времени, без света остаются пять населённых пунктов в трёх районах. Есть аварии на дорогах, но обошлось без жертв. Дороги расчищаются, находятся в удовлетворительном состоянии", - отметил М.Харабаджиу.

Государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый сообщил, что расчищать национальные дороги от снега начали еще с ночи.

Синоптики прогнозируют дожди и снегопады и в ближайшие дни, а температура днем составит до -8, а ночью - до -13 градусов.

"Снег будет идти до 22 марта. Температура воздуха ночью составит в этот период пять-десять градусов ниже ноля. После 25 марта ночные температуры опустятся до минус 13 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, возможна гололедица", - сказал метеоролог Геннадий Рошка.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета", гражданина Молдовы

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине

В Волынской области из-за непогоды произошло обесточивание 19 населенных пунктов

В связи с ухудшением погоды в Украине 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации

Власти Киева ограничивают въезд крупногабаритного транспорта в город с вечера пятницы из-за надвигающегося ненастья

Синоптики прогнозируют сильные снегопады на севере и западе Украины в субботу

В Украину идет значительное похолодание

Измаил просит руководство страны дополнительно изучить вопрос строительства ж/д ветки "Березино-Бессарабяска": Украина может уничтожить собственные порты

Сильное похолодание с метелями и мощными снегопадами ожидается в Украине на выходные

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое участников митинга на Майдане Независимости в Киеве задержаны

Активисты приехали к дому Порошенко в Козине и требуют его отставки

В Хельсинки запланированы американо-северокорейские консультации

Участники акции за разрыв дипотношений с РФ забросали подъезды к российскому консульству в Киеве яйцами и зеленкой

Акция за разрыв дипотношений с РФ проходит у российского консульства в Киеве

Митинг на Майдане Независимости завершился, активисты разобрали металлические конструкции

Французские эксперты устанавливают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури

Во Львове националисты не пустили голосовать двоих граждан РФ

КПП на государственной границе Украины работают в штатном режиме

На Майдане проходит митинг Руха новых сил Саакашвили

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА