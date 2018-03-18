Митинг на Майдане Независимости завершился, активисты разобрали металлические конструкции

Организованный партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины, который проходил в воскресенье на Майдане Независимости в центре Киева, завершился.

К концу митинга участники акции полностью разобрали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее. В "Рухе новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собраться протестующим.

Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций и никого не задерживали.

На место прибыл глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, который заявил, что конструкции являются коммунальной собственностью. "Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - прокомментировал В. происходящее изданию "Громадське".

По информации пресс-службы РНС, после завершения митинга активисты отправятся в пгт Козин Обуховского района Киевской области к дому, где проживает П.Порошенко.