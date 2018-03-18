События

12:22 18.03.2018

Пикет националистов перед зданием генконсульством РФ в Харькове проходит мирно

Активисты ВО "Свобода", Правого сектора, Нацкорпуса и других националистических организаций продолжают 12-часовый пикет перед зданием генконсульства РФ в Харькове с целью не допустить голосования на выборах президента России.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, в 11:00 к генконсульству подошла колонна активистов Нацкорпуса (несколько десятков человек). "Мы пришли напомнить, кто агрессор в Украине. Агрессор - это Россия.... А Крым - это Украина, как Луганск и Донецк.", - заявил глава харьковского Нацкорпуса Сергей Величко.

По состоянию на 12.00 акция проходит без серьезных происшествий. Желающих голосовать было меньше десятка, но попасть в генконсульство они не смогли - их не пропустили через полицейский кордон. Возникло несколько словесных перепалок между пришедшими проголосовать и пикетчиками, но до рукоприкладства дело не дошло.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

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