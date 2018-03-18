Саакашвили опять заявляет о готовности приехать в Украину и предстать перед судом

Саакашвили опять заявляет о готовности приехать в Украину и предстать перед судом

Киев. 18 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вновь заверяет в своей готовности приехать в Украину и предстать перед судом, чтобы доказать несостоятельность обвинений против него со стороны украинских правоохранительных органов.

"Я подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих законов - полные шарлатаны... Я приеду в Украину в любой момент. Я требую, чтобы дело возобновили... Я требую быть судимым в украинском суде... Я абсолютно уверен в своей правоте", - сказал М.Саакашвили в эфире телеканала NewsOne в воскресенье.

Как сообщалось, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства Украины для М.Саакашвили. В июле 2017 года президент Украины своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре 2017 года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. 5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд.

12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.

В марте защита М.Саакашвили обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просит признать незаконными действия органов государственной власти Украины в отношении политика в части нарушения прав человека. В поданной жалобе адвокаты указывают на жестокое обращение с М.Саакашвили во время его незаконного задержания и выдворения с территории Украины и противоправные действия П.Порошенко при лишении М.Саакашвили гражданства Украины.

Защита экс-президента Грузии также обжалует факты незаконного задержания его несколько раз с декабря 2017 года без соответствующих на то правовых оснований.

16 марта Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал адвокатам М.Саакашвили в обеспечении участия П.Порошенко в процессе по рассмотрению жалобы на указ о лишении М.Саакашвили гражданства Украины.