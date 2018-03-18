События

11:23 18.03.2018

В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей

В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей

В воскресенье на службу в центральной части Киева заступили 1500 правоохранителей, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на какие-либо нарушения. Призываем всех участников акций придерживаться установленных правил поведения и норм действующего законодательства", - цитирует А.Крищенко сайт Нацполиции.

Как отмечено в сообщении, в местах проведения акций (Воздухофлотский проспект, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.

Как сообщалось, на 12.00 сторонники Руха новых сил Михеила Саакашвили собираются на Майдане Независимости.

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