В Киеве временно изменены маршруты общественного транспорта, который курсировал по Воздухофлотскому проспекту

В связи с перекрытием движения возле посольства России на Воздухофлотском проспекте временно изменены маршруты троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута №119, сообщили в пресс-службе Коммунального предприятия "Киевпасстранс".

"С начала движения 18 марта 2018 внесены изменения в маршруте следования троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута №119 в связи с перекрытием полицией Воздухофлотского пр. в районе дома 25/2 (посольство РФ)", – сказано в сообщении на странице КП"Киевпасстранс" в воскресенье утром.

В информации уточняется, что в настоящее время работу троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов организовано с изменениями.

Движение троллейбусов маршрута №8 – ул.Смелянская – Севастопольская пл. по маршруту - Чоколовский бульвар - ул.Питерская - ул. Курская дальше по маршруту;

Движение троллейбусов маршрута №9 – Аэропорт "Киев" - Севастопольская пл. -Чоколовський бульвар - ул.Питерская - ул.Курская дальше по маршруту. В обратном направлении троллейбусы маршрутов №№ 8, 9: пл.Л.Толстого -пр.Победы - ул.Довженко - Дегтяревский путепровод - ул.Довженко-ул.Гетьмана - Севастопольская пл., далее по маршруту;

Движение троллейбусов маршрута №17 – с пл.Космонавтов по маршруту а в обратном направлении, пл.Толстого - пр.Победы - ул.Довженко -Дегтяревский путепровод - ул.Довженко - ул.Гетьмана - Севастопольская пл. - Воздухофлотский пр. - ул.Антонова - пл.Космонавтов;

Движение троллейбусов маршрута №19 – с пл.Космонавтов по маршруту а в обратном направлении, ул.Ольжича - ул.Телиги - ул.Довженко - ул.Гетьмана - Севастопольская пл. - ул.Антонова - пл.Космонавтов;

Движение троллейбусов маршрута №19Д - закрыто.

Движение автобусов маршрута №119 организовано: ул.Касьяна к Соломенской пл. по маршруту, далее ул.Липкивского - ул.Толстого - ул.Саксаганского -пр.Победы, далее по маршруту, обратно пр.Победы - ул.Старовокзальная-Жилянская - ул.Толстого - ул.Липкивского - Воздухофлотский пр., далее по собственной схеме маршрута.