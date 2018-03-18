События

10:04 18.03.2018

Полиция не нашла взрывоопасных предметов у здания российского генконсульства в Одессе

Полиция не нашла взрывоопасных предметов у здания российского генконсульства в Одессе

В Одессе правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на территории Гагаринского Плато.

"Во время проведения мероприятий было эвакуировано около 300 лиц", - сообщает МВД Украины в микроблоге в Твиттере.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности).

Ранее в воскресенье корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник управления общественной безопасности главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко сообщил, что около 8 часов утра поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание генконсульства РФ.

Вместе с тем, кордон полицейских на подъезде к зданию генконсульства сохраняется.

Кроме того, в районе дипломатического учреждения постепенно собираются представители различных организаций. По предварительным данным, на 12:00 намечена совместная акция протеста против проведения выборов президента России в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция продолжает поиск взрывных устройств на территории вокруг генконсульства России в Одессе

Доступ к российскому посольству в Одессе перекрыли сотрудники полиции

Суд передал АРМА 185 миллионов, арестованных в рамках дела против администрации мэра Одессы

Полиция расследует факт поджога главы Одесской облорганизации "Самопомочи"

Представительство EUAM открылось в Одессе

Минирование Одесского железнодорожного вокзала не подтвердилось

Апелляционный суд Киева отказался отстранять Труханова с должности мэра Одессы

Суд продлил срок ареста фигуранту по делу о событиях 2 мая 2014 года

В Одессе снова продлили каникулы в школах

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одесского лагеря "Виктория", где на пожаре погибли трое детей

ПОСЛЕДНЕЕ

Акция националистов у здания посольства РФ в Киеве проходит мирно

В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей

Акция националистов у здания консульства РФ во Львове проходит без эксцессов

В Киеве временно изменены маршруты общественного транспорта, который курсировал по Воздухофлотскому проспекту

В Киеве временно изменены маршруты общественного транспорта, который курсировал по Воздухофлотскому проспекту

Автобусы №№24,114 в Киеве временно изменят свои маршруты

Возле генконсульства РФ во Львове спокойно и безлюдно

Сотрудников дипучреждения, в том числе членов избиркома, в посольство РФ в Киеве пропустили беспрепятственно

Доступ к посольству России в Киеве перекрыт

Националисты пикетируют здание генконсульства РФ в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА