Националисты пикетируют здание генконсульства РФ в Харькове

Активисты "ВО Свобода", Правого сектора, Нацкорпуса и других националистических организаций начали пикет перед генеральным консульств Российской Федерации в Харькове.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед входом в генконсульство становлены щиты с плакатами "Россия = война", "Выборы на крови" и другими. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Здания консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.

Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства РФ уже находятся в здании.

По состоянию на 8.15 желающих прийти и проголосовать на выборах президента РФ в генгонсульстве РФ не было.