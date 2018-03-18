События

06:34 18.03.2018

За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь нет, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

На донецком направлении боевики применили гранатометы по укреплениям ВСУ недалеко от населенного пункта Опытное.

На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – подчеркнули в пресс-центре.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В России утверждают, что Киев нарушит международные обязательства, блокируя голосование россиян в Украине

Киберполиция разоблачила ОПГ занимавшуюся создании сайтов для продажи несуществующих автозапчастей

Нацполиция обезопасила мирные собрания граждан на Закарпатье

Во Львове на взятке в 105 тыс. грн задержан глава райадминистрации

В МинТот призывают крымчан игнорировать проводимые "выборы"

Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля

В Днепре прошел марш добровольцев

В "Рухе новых сил" заявили о задержании правоохранителями активистов партии

"Нова Пошта" заявляет о Ddos-атаках

Порошенко на передовых позициях ВСУ вручил военным 12 наград

ПОСЛЕДНЕЕ

Ли Кэцян переизбран на пост премьера Госсовета КНР

В РФ началось голосование на президентских выборах

Грузинская компания "Red-Co" за свой счет приглашает всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне

Один из пострадавших в Гудаури украинцев уже вернулся на родину

С начала суток зафиксирован один обстрел боевиками позиций ВСУ

Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Южный Судан

До 16 человек возросло число жертв крушения лодки с мигрантами близ берегов Греции

Суд отказался отпустить соратника Саакашвили Дангадзе под домашний арест

Сообщения о подозрении после обысков на "Новой поште" не составлялись, досудебное следствие продолжается - Сарган

В Днепре открыли армянский храм - крупнейший в Восточной Европе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА