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04:46 18.03.2018

Нацполиция обезопасила мирные собрания граждан на Закарпатье

Нацполиция обезопасила мирные собрания граждан на Закарпатье

Правоохранители обеспечили общественный порядок во время массовых мероприятий на Закарпатье, сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 17 марта, на Закарпатье отмечают 79-ю годовщину Карпатской Украины. В Хустском районе запланированы 10 массовых мероприятий, а в Ужгороде пройдет факельный марш. Полиция обеспечила охрану общественного порядка во время массовых мероприятий, которые уже состоялись, не допустив никаких правонарушений. Полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Во время рабочего визита на Закарпатье глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что "Национальная полиция, в первую очередь полиция Закарпатской области, вместе со всей правоохранительной системой обезопасили мирные собрания граждан".

По его словам, во время массовых мероприятий, которые состоялись на Закарпатье в последнее время, проходившие почти в каждом населенном пункте, полиция Закарпатья "очень достойно провела эти меры и не допустила каких шовинистических или иных хулиганских проявлений".

"В помощь местной полиции были направлены дополнительные силы полицейских и Нацгвардии, и они своим присутствием не спровоцировали никаких негативных проявлений или замечаний со стороны граждан", - отметил С.Князев.

Кроме этого, глава Нацполиции отметил положительную тенденцию к снижению преступности на Закарпатье.

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Интерфакс-Украина
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