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01:24 18.03.2018

Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля

Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку позиции Лондона в отношении применения русского нервнопаралитического оружия на территории Великобритании.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании - шокирующий пример применения русского нервнопаралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в субботу вечером.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина поддерживает позицию Великобритании.

"От имени Украины хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства", – заявил лидер нации.

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Интерфакс-Украина
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