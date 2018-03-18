События

00:09 18.03.2018

В Днепре прошел марш добровольцев

В Днепре более 1300 человек из разных городов Украины и Крыма приняли участие в  акции, приуроченной ко Дню добровольца.

Как передает корреспондент агентства участники акции, среди которых были представители добробатов и военнослужащие 25, 40, 93 бригад ВСУ, собрались возле музея АТО и организованной колонной прошли по центральному проспекту им. Д.Яворницкого к Аллее Памяти, где расположен мемориал погибшим воинам АТО.

Участники акции несли государственные флаги и флаги добровольческих батальонов. На протяжении всего пути звучали патриотические лозунги "Слава Украине", "Помни славу героев", "Украина - наша страна", "Вместе до конца". Во главе колонны был развернут большой баннер с надписью "Они защищали Украину" и нарисованными шевронами добробатов.

У мемориала погибшим воинам АТО участники акции почтили минутой молчания погибших побратимов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля

В "Рухе новых сил" заявили о задержании правоохранителями активистов партии

"Нова Пошта" заявляет о Ddos-атаках

Порошенко на передовых позициях ВСУ вручил военным 12 наград

В Днепре открыли армянский храм - крупнейший в Восточной Европе

Ровенская АЭС отключила второй блок на плановый ремонт

В Волынской области из-за непогоды произошло обесточивание 19 населенных пунктов

Разоблачена организованная преступная группа из восьми человек, занимающаяся производством и распространением контрафактных табачных изделий

Боевики из пулеметов совершили 1 обстрел позиций сил АТО на Донбассе, потерь нет

Днепропетровский облсовет вернул в собственность городов 28 медучреждений

ПОСЛЕДНЕЕ

В РФ началось голосование на президентских выборах

Грузинская компания "Red-Co" за свой счет приглашает всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне

Один из пострадавших в Гудаури украинцев уже вернулся на родину

С начала суток зафиксирован один обстрел боевиками позиций ВСУ

Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Южный Судан

До 16 человек возросло число жертв крушения лодки с мигрантами близ берегов Греции

Суд отказался отпустить соратника Саакашвили Дангадзе под домашний арест

Сообщения о подозрении после обысков на "Новой поште" не составлялись, досудебное следствие продолжается - Сарган

Украинка, пострадавшая вследствие аварии на канатке в Гудаури, прооперирована

СБУ выдворила в РФ сотрудницу российского телеканала,  которая готовила провокации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА