События

22:19 17.03.2018

В РФ началось голосование на президентских выборах

В РФ началось голосование на президентских выборах

В России началось голосование на выборах президента Российской Федерации, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.

Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек.

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