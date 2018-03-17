События

18:41 17.03.2018

Один из пострадавших в Гудаури украинцев уже вернулся на родину

Один из пострадавших в Гудаури украинцев уже вернулся на родину

Один из пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури граждан Украины вернулся на родину, другая находится в больнице в Тбилиси, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил В. Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Ранее в субботу первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сообщил, что гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении.

"Остается один пациент - это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сказал министр журналистам в субботу после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Как сообщалось, в результате аварии, происшедшей 16 марта на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

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