События

17:00 17.03.2018

Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Южный Судан

Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Южный Судан

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 марта 2018 года "О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюции Совета безопасности ООН №2206 (2015) относительно Республики Южный Судан".

Соответствующий указ глава государства подписал 17 марта 2018 года (№71/2018), сообщается на его официальном сайте.

Указ вступает в силу с дня его опубликования.

В решении отмечается, что СНБО поддержал предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров от 13 декабря 2017 года № 907-р).

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно дополнению к распоряжению Кабинета министров Украины о 13 декабря 2017 года № 907-р.", - говорится в тексте решения СНБО.

Правительству Украины и Службе безопасности Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Министерстве здравоохранения Украины отменили необходимость заполнения ряда "морально устаревших" форм первичной медицинской документации

Порошенко отметил государственными наградами 108 военнослужащих

Порошенко подписал указ об увольнении в запас срочников а также о сроках проведения очередных призывов в 2018

Порошенко сменил состав Совета по защите профдеятельности журналистов и свободы слова

Порошенко подписал указ о награждении высокими государственными наградами по случаю Международного дня людей с инвалидностью

Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР

Апелляционный суд США частично возобновил действие иммиграционного указа Трампа

Порошенко заявил, что подпишет в пятницу указ о завершении формирования Верховного суда

Порошенко образовал военно-гражданскую администрацию прифронтовых сел Широкино и Бердянское

Порошенко учредил флаг, эмблему и знак СНБО – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Один из пострадавших в Гудаури украинцев уже вернулся на родину

С начала суток зафиксирован один обстрел боевиками позиций ВСУ

До 16 человек возросло число жертв крушения лодки с мигрантами близ берегов Греции

Суд отказался отпустить соратника Саакашвили Дангадзе под домашний арест

Сообщения о подозрении после обысков на "Новой поште" не составлялись, досудебное следствие продолжается - Сарган

В Днепре открыли армянский храм - крупнейший в Восточной Европе

Украинка, пострадавшая вследствие аварии на канатке в Гудаури, прооперирована

СБУ выдворила в РФ сотрудницу российского телеканала,  которая готовила провокации

Действия Киева по голосованию 18 марта продиктованы принципиальной позицией в борьбе за украинский Крым

Главу Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА