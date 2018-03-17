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13:45 17.03.2018

Действия Киева по голосованию 18 марта продиктованы принципиальной позицией в борьбе за украинский Крым

Действия Киева по голосованию 18 марта продиктованы принципиальной позицией в борьбе за украинский Крым

Народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") поясняет решение Киева не допускать граждан РФ, за исключением дипломатов, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ 18 марта позицией в борьбе за украинский Крым.

"Наша позиция относительно выборов президента России в аннексированном Крыму: эти выборы незаконны, несправедливы и мы не будем содействовать России в проведении выборов на нашей территории. Поэтому принято решение… о том, что в консульские дипломатические представительства России на территории Украины будут допускаться только дипломаты Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина".

Депутат пояснил, что другие желающие проголосовать 18 марта могут выехать в день голосования в Российскую Федерацию и проголосовать там.

А.Геращенко подчеркнул, что таким образом Украина демонстрирует свою позицию относительно непризнания выборов президента России на территории оккупированного украинского Крыма.

"Что касается западных партнеров, то в 14-м году они не помогли Украине сохранить свою территориальную целостность. Поэтому их мнение в данном случае будет второстепенным. Мы должны показать всему миру нашу принципиальность в вопросе борьбы за украинский Крым", - пояснил он.

Депутат добавил, что 18 марта вокруг дипломатических учреждений будут находиться полицейские, представители Национальной гвардии. "Будут проверять документы. Дипломатов российских мы будем пропускать, по другим случаям будут приниматься отдельные решения", - сказал он.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

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